Edmonton verkürzt in Stanley-Cup-Finale erneut!

Die Edmonton Oilers gewannen am Dienstagabend (Ortszeit) bei den Florida Panthers Spiel 5 der Final-Serie mit 5:3. Damit verkürzte Edmonton im Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auf 2:3 und kann nun in der Nacht von Freitag auf Samstag im heimischen Rogers Place ausgleichen, ehe es drei Tage später in Florida zum Showdown käme.