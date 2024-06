Mit „Panikreaktion“ eine Verfolgungsjagd ausgelöst

Nach einem Gasthof-Besuch in Eugendorf stieg die Frau betrunken in ein Auto. Als Polizisten sie kontrollieren wollten, brauste sie mit Tempo 140 in Richtung Henndorf davon: Immer wieder geriet sie laut Strafantrag auf die Gegenfahrbahn, mehrmals kam es beinahe zu Unfällen. Später ging die Verfolgungsjagd auf der Westautobahn (A1) in Richtung Salzburg in Schlangenlinien weiter. Nach gefährlichen Situationen beim Lieferinger Tunnel endete die Wahnsinnsfahrt beim Grenzübergang Walserberg: Dort hatte die deutsche Exekutive einen „StopStick“ – auch „Reifenkiller“ oder Nagelsperre genannt – angewandt, und so die Lenkerin gestoppt.