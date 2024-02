Wahnsinnsfahrt endete erst auf deutschem Boden

Schlangelinien auf der Autobahn

Immer wieder lenkte sie ihr Fahrzeug Richtung Gegenverkehr, um Überholmanöver der Polizei zu verhindern. Vor der Autobahnauffahrt in Eugendorf fuhr sie in einem Kreisverkehr auf der Gegenfahrbahn. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen. Auf der Autobahn angekommen, legte sie den Weg in Schlangenlinien zurück. Kollisionen mit anderen Fahrzeugen wurden nur ganz knapp verhindert.