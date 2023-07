Irre Verfolgungsjagd: Drogenlenker auf freiem Fuß

Für Angst und Schrecken und sechs verletzte Polizisten sorgte die Wahnsinnsfahrt eines 33-Jährigen in der Salzburger Innenstadt am 26. Juni. Rund zwei Wochen saß der Unterhaus-Kicker wegen Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft. Am Dienstag kam der Mann gegen gelindere Mittel frei.