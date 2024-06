Freie Bahn für Rutte? Ungarn gibt Widerstand auf

Die Kehrtwende teilte der ungarische Regierungschef Viktor Orbán am Dienstag auf X mit. Rutte habe ihm bei einem Treffen in Brüssel versichert, dass er eine Vereinbarung unterstützen werde, die Ungarn mit dem amtierenden NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen habe. Demnach soll kein ungarisches Personal an den Aktivitäten der NATO in der Ukraine teilnehmen.