Unwetter-Warnung: Fanzonen bleiben geschlossen

In Dortmund gibt es am Friedensplatz und im Westfalenpark kein Public Viewing. Dort wollten um 18 Uhr viele türkische Anhänger das Auftaktspiel ihrer Mannschaft gegen EM-Neuling Georgien anschauen. Bis zu 80.000 türkische Fans sollen in Dortmund sein, sie wollten sich schon vor dem Spiel in den entsprechenden Bereichen versammeln. Auch die mit den Fan-Verbänden beider Nationen geplanten Meeting Points wurden nach Angaben der Stadt abgesagt.