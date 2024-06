Grazer Schönheitschirurg darf nicht mehr operieren

Teresa M. (Name geändert) wollte sich mit einer Fettabsaugung belohnen. Dafür kontaktierte sie einen Grazer Schönheitschirurgen, der im Jahr 2020 den Eingriff in Niederösterreich an ihr durchführte. Hätte sie gewusst, welche Folgen die eigentlich kleinere Operation mit sich bringt, hätte sie sich nie dazu entschieden. Denn seitdem ist, wie die „Krone“ berichtete, ihr Leben eine Qual. Der Chirurg durchlöcherte dabei nicht weniger als zehnmal ihren Darm, teilweise sogar doppelwandig!