Lisz Hirn hält die Rede beim Brucknerfest

Blick in den Herbst: Am 4. September 2024 feiert einer der bedeutendsten österreichischen Komponisten, Anton Bruckner, seinen 200. Geburtstag. Das ist auch der Start des Internationalen Brucknerfestes in Linz, das den Titel „Unendliche Weiten. Bruckners Werk als Griff nach den Sternen“ trägt. Die begehrte Festrede wird die österreichische Philosophin Lisz Hirn halten.