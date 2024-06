„Rau, aggressiv“: Franzosen schimpfen über ÖFB-Elf

„L‘Equipe“:

„Die französische Nationalmannschaft hat nicht geglänzt, aber sie hat das Wesentliche am Montag durch einen 1:0-Sieg gegen Österreich gesichert. Das Team war gegen einen oft zu aggressiven Gegner gut im Spiel, doch in der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft und Kreativität. Nichts war leicht gegen eine raue österreichische Mannschaft, die mit den Grenzen des Schiedsrichters spielte. (...) Die österreichische Nationalmannschaft kumulierte 18 Fouls und fünf gelbe Karten und entschied sich für ein Spiel mit maximalem Einsatz.“