Portugal gegen Tschechien – ab 21 Uhr LIVE

Schon 2008 gegen Tschechen dabei

Ronaldo war auch schon dabei, als die Portugiesen bei der EM 2008 im zweiten Gruppenspiel in Genf gegen die Tschechen einen 3:1-Sieg einfuhren, auch dank eines Treffers des Stürmerstars zum 2:1. Im EM-Viertelfinale 2012 in Warschau war er mit dem einzigen Tor in der 79. Minute der Matchwinner. Dass Ronaldo auch im dritten EM-Duell in Folge trifft, wäre alles andere als eine Überraschung, zumal er bei der EM-Generalprobe, einem 3:0 gegen Irland, mit einem sehenswerten Doppelpack an seine besten Zeiten erinnerte. Die Länderspieltore 129 und 130 werden bei dieser Form nicht die letzten gewesen sein.