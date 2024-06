Rekorde purzeln weiter! Ronaldo wieder historisch

An sechs Endrunden einer Fußball-EM hat bis zum 18. Juni 2024 noch kein Spieler teilgenommen. Doch an diesem Dienstagabend ist es Cristiano Ronaldo, der diese sportliche Schallmauer durchbricht. Schon wieder trägt sich der Portugiese mit einem Fabel-Rekord in die Fußball-Geschichtsbücher ein. Fällt heute durch ihn auch noch ein ÖFB-Rekord?