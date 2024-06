Dieser EURO-Start war kitschig und berauschend

Deutschlands Team meldete sich eindrucksvoll zurück, der größte Gewinner ist allerdings jetzt schon das Turnier. Während vor wenigen Wochen noch keine wirklich Vorfreude bei den meisten Fans aufkam, ist plötzlich ganz Europa in Ekstase. 22,5 Millionen Zuschauer fieberten am Freitagabend alleine auf ZDF mit, ein Marktanteil von 69 (!) Prozent geht in die Geschichte des Senders ein.