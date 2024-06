Verkehrslandesrat will Stau-Ampel verschieben

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll schlägt jetzt vor, diese Blockabfertigung deutlich zu verschieden und bereits vor den ersten Abfahrten im Bereich des Knotens Salzburg die Ampel bei Überlastung rot werden zu lassen. In einem ersten Schritt könnte die Ampel aufgebaut werden, in Folge dann ein Dosiersystem - nicht am Walserberg, sondern beim Knoten Salzburg - mit baulichen Maßnahmen kommen. Umsetzen können den Vorschlag aber nur ASFINAG und Bund.