Weitere 10 Millionen aus Auslandskatastrophenfonds

„Seit über 120 Wochen hagelt es russische Raketen und Drohen auf ukrainische Zivilisten“, so Schallenberg weiter. Ein Mann trage die Verantwortung für den Krieg: Russlands Präsident Wladimir Putin. Schallenberg: „Er hat es auch in der Hand, ihn noch heute zu beenden: Indem er all seine Truppen aus der Ukraine abzieht und die Angriffe einstellt.“