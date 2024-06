Eine Weltpremiere auf dem Wiener Riesenrad

„Danke an alle, die das möglich gemacht haben“

Julian Hadschieff, Präsident des österreichischen Behindertensportverbands, ist schon voller Vorfreude: „Zigtausende Fans werden in der Arena oder in den TV-Übertragungen und Live-Streams sehen, was unsere Sportler leisten, wie schnell, physisch, taktisch und attraktiv Rollstuhlbasketball ist. Danke an die Stadt Wien und alle, die das möglich gemacht haben, dass an dieser super Location gespielt werden kann.“