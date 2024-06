Polizeiheli entdeckt Cannabisplantage aus der Luft

Eigentlich war der Hubschrauber mit der Grenzüberwachung beschäftigt, als der Besatzung am Donnerstagabend Ungewöhnliches auffiel. In einem Maisacker bei Kirschentheuer war ein Mann gerade dabei, Cannabispflanzen zu setzen. „Kurz darauf setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr vom Acker weg“, schildert die Polizei.