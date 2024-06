Letzte Olympia-Chance: „Wird eine Herausforderung“

Während andere ÖVV-Asse noch über den zweiten Weg auf den Sprung nach Paris hoffen – beim Finale des Nations Cups im lettischen Jurmala! Da greift der Wahlwiener Moritz Pristauz statt mit Robin Seidl, der noch an Knieproblemen laboriert, ab Donnerstag mit dem U22-EM-Fünften Timo Hammarberg an. Auch das zweite Duo des Team Austria, das gemeinsam um ein Nationenticket kämpft, zunächst in der Gruppe auf Portugal und Spanien trifft, ist neu zusammengestellt: Philipp Waller/Christoph Dressler. „Super, dass wir noch eine Olympia-Chance haben. Mit diesen neuen Teams wird’s bestimmt eine Challenge, eine spannende Herausforderung“, so Pristauz. „Aber die Abstimmung funktioniert immer besser. Mein Ziel ist es, das Beste zu geben, um das Ticket für Österreich zu holen.“