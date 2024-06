Hüte, die zu „Seelenverwandten“ werden

Individuelle Geschichte des Trägers

Münis Hutmarke „Rebel Hats“ ist auch eine Reminiszenz an jene Zeiten, als Fedora-Hüte nicht zuletzt von Vertreterinnen der Frauenbewegung und von Gangstern getragen wurden. Zudem lässt sie die individuelle Geschichte der Träger in ihre Kunstwerke einfließen, welche praktischerweise auch vor Sonne, Wind und Kälte schützen: „Erzähl mir deine Geschichte und du bekommst deinen Seelenverwandten von mir“, zitiert Müni ihren Slogan. Die Accessoires und Hutbänder hat sie auf ihren Reisen gesammelt oder von regionalen Unterstützern erhalten. „Ich bin sehr dankbar für den großen Support und die Motivation. Ich hoffe, dass Hüte wieder für mehr Menschen Alltagsbegleiter werden.“ Denn natürlich sei so manches auffällige Modell nur für spezielle Anlässe geeignet, aber am Ende gebe es zu jedem Outfit einen passenden Hut, so Müni.