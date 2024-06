Alpine-Pilot wütet: „Team ist nicht fair zu mir“

Alpine habe demnach keinerlei Interesse, den scheidenden Fahrer zu behindern. „Er wird genau die gleichen Bedingungen haben wie Pierre. Sie sind auf dem gleichen Level, haben den gleichen Status. Wir wissen, dass sie von der Leistung her sehr nahe beieinander liegen, und es wäre nicht gut, sie anders zu behandeln“, so der Teamchef. Vielmehr deutete Famin an, dass man sich eher Gedanken mache, wie viel Einsatz Ocon noch für das Team zeigen werden. So oder so wird es noch eine schwierige Saison für Alpine.