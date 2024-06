Alpine: Keine Sperre aus Angst vor Esteban Ocon?

Teaminterne Kollision

Weshalb der ganze Wirbel? Bereits in der ersten Runde des Monaco-GPs war es zur Kollision der beiden Alpine-Piloten gekommen. Ocon war in einer Rechtskurve an Gasly vorbeigezogen, hatte seinem Landsmann jedoch keinen Platz gelassen. Es kam zur Berührung, wobei Ocons Bolide in die Höhe geschleudert wurde.