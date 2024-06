Deutscher ist Österreichs jüngster HTL-Direktor

„Werde lernen müssen, nicht auszubrennen“

Eine Parlamentarische Anfrage aus dem Vorjahr zeichnet ein ähnliches Bild. Demnach wurden in den fünf Jahren zuvor in Oberösterreichs höheren Schulen 31 Direktor-Posten ausgeschrieben, nirgends gab es mehr als drei Bewerber. 35 Schulleiter der höheren Schulen gehen laut Prognose in den kommenden fünf Jahren in Pension.