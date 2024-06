Lok der Raaber Bahn im Dorfmuseum gelandet

Auch Erinnerungen verbindet er mit der Lok. Als Kinder seien er und seine Freunde mit dieser Lok unterwegs gewesen. Denn sie zog ihre Waggons zwischen Pamhagen und Neusiedl am See hin und her. „Wenn sie vor einen Güterzug gespannt war, fuhr sie vielleicht sogar bis Parndorf“, weiß der Museums-Chef. Nächstes Jahr wird die Lok 100 Jahre alt. „Das werden wir mit einem Fest feiern“, verspricht Haubenwallner. Gefeiert wird dann auch das Dorfmuseum selbst – 2025 wird es 35 Jahre alt.