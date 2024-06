„Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll“

Wie ein gewaltiger Blitz schlug das Unwetter der vergangenen Tage in das Haus von Sonja G. in Grafenschachen im Bezirk Oberwart ein. Im Nu ließen heftige Regenschauer auf dem sanften Hang vor ihrem Anwesen Bäche entstehen, die sich bald in einen reißenden Fluss verwandelten, der mächtige Baumwurzeln, Holzstämme und Geröll im bislang gepflegten Garten anschwemmte.