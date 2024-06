Oilers chancenlos! Florida zieht im Finale davon

Die Panthers besiegten am Montag in Sunrise die Edmonton Oilers mit 4:1 und gingen mit zwei Heimsiegen in der „best of seven“-Serie 2:0 in Führung. Mann des Abends war Evan Rodrigues mit einem Doppelpack. Vor den anstehenden beiden Partien in Edmonton am Donnerstag und Samstag stehen die Oilers schon unter großem Druck.