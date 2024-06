Immer mehr Suspendierungen an Linzer Schulen

Dass Kinder und Jugendliche auch in der Schule ihre Grenzen austesten, ist nicht ungewöhlich. Die steigende Gewalt, die dabei an den Tag gelegt wird, jedoch erschreckend. Auch in Linz kommt es immer öfter zu Schulsuspendierungen, setzt es in letzter Instanz einen Ausschluss von bis zu vier Wochen vom Unterricht. Tendenz steigend.