„Ich habe die Flugzeugteile vorbeifliegen gesehen“

„Ich habe erst nachträglich realisiert, dass es Teile der Flugzeugnase waren, die ich vorbeifliegen gesehen habe, hab‘ zuerst geglaubt, es ist Wasser oder Hagelkörner“ – Manuel H. (30) aus Sonnberg im Mühlkreis saß hinten rechts am Fenster in jenem Airbus, der Sonntagnachmittag in ein Gewitter geraten war. Die Fotos des demolierten Cockpits gingen nach unserem „Krone“-Bericht um die Welt.