„Dann ist Pilot nur noch Gast im eigenen Cockpit“

„Immense Lärmentwicklung im Cockpit“

Fakt ist, das Team der AUA-Maschine brachte das Flugzeug und damit all seine Passagiere sicher auf den Boden – nicht zuletzt dank der hoch entwickelten Technik: „In 97 Prozent aller Fälle fliegt so eine Maschine mit Autopilot. Kommt das Flugzeug dann in ein derart heftiges Unwetter, prasselt auf die Cockpit-Crew erstmal eine immense Lärmentwicklung ein. Man muss dann herausfiltern, was genau passiert ist. Im nächsten Schritt wird dann die Geschwindigkeit reduziert und alles versucht, damit der Autopilot weiter in Betrieb bleibt“, so Friesacher, der selbst jahrzehntelang Kapitän bei der AUA war.