Roglic gewinnt Generalprobe Criterium du Dauphine!

Primoz Roglic hat zum zweiten Mal das Criterium du Dauphine und damit die Generalprobe für die Tour de France gewonnen. Der Slowene geriet zwar am Sonntag auf der Schlussetappe zum Plateau des Glieres in Probleme, doch der sechste Platz genügte zum Triumph. Am Ende verwies Roglic den US-Amerikaner Matteo Jorgensen mit acht Sekunden Vorsprung auf Rang zwei.