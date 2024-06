Wiens Architektur schlägt Venedig und Florenz

Interesse an Architektur

Außerdem scheint Wien selbst nicht zu wissen, was es an seiner Architektur hat: Während etwa in Barcelona 133 Angebote für Führungen mit architektonischem Schwerpunkt angeboten werden, sind es Wien nur 27. Das Interesse von Gästen wäre wohl da: Die Google-Suchanfrage „Europa Architektur“ wird inzwischen rund um die Welt um 86 Prozent öfter eingegeben als noch vor einem Jahr.