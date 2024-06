Wut abbauen: Mit Kung Fu die innere Ruhe finden

Kriminelle Handlungen von Jugendlichen nehmen zu. Schuld ist oft aufgestaute Wut, die sich in Aggression umwandelt. Sifu Brandon kennt das, er ist in einer schlechten Gegend in Detroit (Michigan, USA) aufgewachsen. Auch er wäre als Jugendlicher fast abgerutscht. Kung Fu hat sein Leben verändert. Als er vor zwei Jahren der Liebe wegen nach Wien kam, war für ihn klar, dass er seine Erfahrungen weitergeben will.