Vorarlbergs Kandidaten mit geringen Chancen

Christine Schwarz-Fuchs (ÖVP): In Wirtschaftskreisen ist die 49-jährige Lustenauerin schon lange bekannt. 2019 wurde sie zur ersten Vizepräsidentin der Vorarlberger Industriellenvereinigung gewählt. 2020 übernahm sie das Bundesratsmandat von Magnus Brunner. Mit einem EU-Mandat rechnet sie nicht – auch wenn sie in den Wahlkampf mehr Zeit als geplant investiert und an allen Diskussionsrunden teilgenommen habe: „Dabei ist es mir vor allem um die Gespräche mit den Menschen gegangen. Ich habe mich bemüht, über die Arbeit und Vorzüge der EU zu informieren.“ Sicher laufe nicht alles rund in Brüssel, deshalb gehe es auch darum, Dinge zu verbessern. Etwa im Wirtschaftsbereich: „850 neue Regelungen hat es für Unternehmen in der vergangenen Periode gegeben, diese ersticken nun in Bürokratie.“ Könnte sie auf EU-Ebene etwas ändern, würde sie folglich den Bürokratieabbau in Angriff nehmen. „Wichtig wäre es aber auch, mehr Geld in die Entwicklungshilfe zu investieren, um die Landwirtschaft in stark wachsenden Ländern in Asien und Afrika zu stärken.“ Ein erster Schritt, damit sich Menschen, die Hunger leiden, nicht auf den Weg nach Europa machen.