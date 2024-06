Nach Pleite: Sogar Toniebox wird jetzt versteigert

Geschenke für Geburtstage, ein neues Spiel oder einfach das Stöbern in den Regalen – an all das denken die Kunden des ehemaligen Spieleparadies-Geschäfts in Mauthausen zurück. Nach der Insolvenz ist der Laden geschlossen. Jetzt wird die Ausstattung versteigert. Auch ein Batteriespeicherspezialist kommt unter den Hammer.