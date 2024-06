Absage in Predazzo: Kraft fällt um Olympia-Test um

Freies Wochenende statt Generalprobe

Für FIS-Renndirektor Sandro Pertile bedeutet die Bauverzögerung, dass der für den 11. und 12. Januar 2025 geplante FIS Weltcup der Männer und Frauen im Skispringen abgesagt werden muss. „Momentan gehe ich davon aus, dass das Wochenende direkt nach der Vierschanzentournee frei bleibt. So haben alle Beteiligten auch mitten in der harten Saison etwas Zeit zum Durchatmen. So ist jedenfalls der momentane Plan“, stellte Pertile klar.