Hier gibt es Gratis-Eis: Kultsalon feiert 50 Jahre

„Eis macht glücklich“, steht auf Morle-Werbeplakaten. Thomas Truppe sen. hat den Laden längst an Sohn Tom (42) übergeben. Seine Gattin Hermi, Töchter Michaela und Yvonne sowie fünf Mitarbeiter helfen im Eissalon. „Es gibt 400 Eisläden in Österreich, aber nur noch 15 Eiserzeuger in Kärnten“, sagt der 74-Jährige. Hermi weiß: „Am besten gehen seit Jahrzehnten Vanille-, Zitrone-, Erdbeere- und Schokoladeneis.“ Morle-Eis hat bei zahlreichen Wettbewerben gewonnen. „Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet. Jeder Klagenfurter hat im Schnitt schon drei Kugeln Eis bei uns gegessen.“