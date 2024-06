Heftiges Gewitter: Wiener Gürtel überflutet

Wetter bleibt unbeständig

Das Wetter in Österreich bleibt auch in den kommenden Tagen weiter unbeständig. Besonders heiß wird es am Wochenende mit bis zu 29 Grad, wie die Geosphere Austria am Donnerstag prognostiziert. Dabei sind durchaus auch erneut Gewitter möglich. Ab Montag gehen die Temperaturen dann ein wenig zurück, aber Höchstwerte bis 24 Grad sind immer noch drin.