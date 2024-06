Und was meinte Christof Bitschi von der FPÖ? „Manche Hausaufgaben wurden nicht gemacht. Es gab Fehlentwicklungen in Brüssel“, kritisierte er. Nach zehn Jahren funktioniere der Schutz der Außengrenzen immer noch nicht. Weder das Renaturierungs- noch das Lieferkettengesetz beurteilte er positiv. „In Brüssel wird ein Bürokratiemonster nach dem anderen erschaffen. Wir brauchen Vereinfachungen. Wir müssen uns mit den Gegnern messen und die Trendumkehr schaffen“, sagte er. Ein Plädoyer für einen EU-Austritt hört sich anders an.