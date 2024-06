Liechtenstein und Österreich ziehen Grenzlinie neu

Keine einzige Wortmeldung gab es in der Landtagssitzung am Mittwoch zum Tagesordnungspunkt 2 „Verfassungsgesetz über eine Änderung des Verfassungsgesetzes über die Feststellung des Verlaufs der Landesgrenze gegenüber dem Fürstentum Liechtenstein“. Alle Abgeordneten stimmten dafür, dass der rund 35 Kilometer lange Grenzverlauf in einem Staatsvertrag neu geregelt wird.