Pride Month: Was können wir gegen Homophobie tun?

Liebe kennt keine Grenzen

Während des Pride Month steht die Liebe in all ihren Facetten im Mittelpunkt. Gleichgeschlechtliche Paare kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Rechte und Anerkennung. Trotz Fortschritten erleben sie auch heute noch Homophobie in unserer Gesellschaft. Wie erleben Sie das Thema und welchen Eindruck haben Sie persönlich von der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare? Wurden Sie schon einmal Zeuge eines homophoben Angriffs?