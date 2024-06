Touristen-Hochburg eröffnet eigenen Supermarkt

Heute, Mittwoch, sperrt im Hallstätter Kongresshaus das „Markt-Gschäftl“ auf. Das Besondere daran: Der Supermarkt wird von der Gemeinde betrieben. „Als Antwort auf die an die Touristen angepassten Preise in den Geschäften im Ort“, so SP-Bürgermeister Alexander Scheutz.