Wien: Auf MMA-Kampf folgte wilde Straßenschießerei

Schüsse in Wien-Floridsdorf versetzten am 7. Oktober 2023 die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Drei der Opfer brachen in der Floridusgasse lebensgefährlich verletzt zusammen. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien verrät nun die Hintergründe der Familienfehde: Einem Vater und drei Söhnen wird Mordversuch vorgeworfen.