Erstmals westliche Waffen nach Russland gefeuert

Westliche Freigabe „nicht per se ein Gamechanger“

Militäranalysten dämpfen indessen die Erwartungen an die Freigabe westlicher Waffen. Franz-Stefan Gady, Associate Fellow am International Institute for Strategic Studies, erklärte etwa gegenüber dem US-Sender CNN, die grenzüberschreitenden Angriffe der GMLRS würden es der Ukraine ermöglichen, „einige russische Bereitstellungsräume, Kommando- und Kontrollzentren sowie Nachschubdepots zu treffen. Das wird die russischen Militäroperationen gegen Charkiw zwar nicht stoppen, aber erschweren“.