Frontal-Crash im Rausch: „Hier kracht es öfters“

Der schreckliche Unfall am vergangenen Wochenende in Unterpullendorf stimmt viele Anrainer nachdenklich. Wie berichtet, hatte ein Lenker (29) gegen 17.30 Uhr einen Fahrbahnteiler überfahren, einen Baum mitten im Kreisverkehr niedergemäht und dann noch ein Verkehrsschild touchiert, bevor er mit seinem Auto in einen entgegenkommenden Pkw gekracht ist. Der Mann am Steuer (66) aus Strebersdorf, einem Ortsteil von Lutzmannsburg, war im Wrack eingeklemmt – Spital!