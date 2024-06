Hotterstreit: Jetzt gibt es eine „Gegen-Umfrage“

„Steht Aussage gegen Aussage“

Er geht davon aus, dass die restlichen umstrittenen Siedlungen auch mehrheitlich für den Verbleib bei Wiesen und Pöttsching sind. „Es steht Aussage gegen Aussage“, meint der Siedler-Obmann. Das Ergebnis seiner Befragung will er an das Land weitergeben. Für Reeh gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man entscheide, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder es komme zu einer Wahl, bei der das Ergebnis dann rechtlich bindend sei.