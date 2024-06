Pflegerin nach Todesfall im Schlaflabor angeklagt

Die „Krone“ hatte Ende Juni 2023 über den mysteriösen Todesfall berichtet: Ein Mann (50) kam am 22. Juni 2023 für eine diagnostische Abklärung in das Schlaflabor der Lungenheilkunde der Salzburger Landeskliniken (kurz: SALK). Dabei verstarb der 50-Jährige, der mehrere Vorerkrankungen hatte, völlig unerwartet in der Nacht zum 23. Juni – und das, obwohl er mit Sensoren und Kameras unter Beobachtung stand. Warum der Mann starb, war und ist noch immer unklar.