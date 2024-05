Oschmautz feiert in Augsburg ersten Weltcup-Sieg

Am Sonntag wird Oschmautz noch den Cross-Bewerb bestreiten, am kommenden Wochenende steht in Prag der nächste Weltcup im Rahmen der Olympia-Vorbereitung auf dem Programm. In Tschechien kann sich Leitner noch im Cross für die Sommerspiele in Frankreich qualifizieren. Bei den Frauen verpassten Viktoria Wolffhardt (26.) und Corinna Kuhnle (27.) das Finale.