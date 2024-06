Erzbergrodeo-Boss: „Dann stürmen wir Eisenerz“

Wie soll es mit der Veranstaltung in Zukunft weitergehen?

Wenn wir das erhalten können, was wir über all die Jahre geschaffen haben, können alle glücklich sein. Mein Wunsch ist, dass weiter alle in der Region und in Österreich zu schätzen wissen, was dieses Event bringt. Weil so etwas wie hier am Erzberg gibt es weltweit nur einmal.