Deutschland liebäugelt mit der Energiewende

„Energie- und marktpreisunabhängig“

„500 Haushalte werden mit Sonnenstrom aus der eigenen Gemeinde versorgt. So sind sie energie- und marktpreisunabhängig“, teilt Stephan Sharma, Vorstandssprecher der Burgenland Energie, mit. Darüber hinaus wird am Standort weltweit das erste Mal mit CMBlu Energy ein organischer Speicher getestet. „Damit wir den Strom der Sonne auch in den Nachtstunden in Schattendorf nutzen können“, sagt Hoffmann.