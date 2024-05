Hochzeit & Zidane: Lienharts besondere Beziehungen

Für Philipp Lienhart läuft es nach der Verletzungspause wieder rund! Am 24. Mai heiratete er in seinem Heimatort Lilienfeld seine langjährige Freundin Cornelia, die ihn einst schon zu Real Madrid begleitet hatte. Und vor allem ist er wieder schmerzfrei, kann in Windischgarsten voll mit der Mannschaft trainieren. Lesen Sie den nächsten Teil unserer EURO-Serie auch, warum der Verteidiger eine besondere Beziehung zu Zinédine Zidane hat.