Offensive: Es kann nicht genug Polizisten geben

Am Rathausplatz in Rust wurden 48 Polizistinnen und Polizisten, die in den Bildungszentren Eisenstadt und Traiskirchen ausgebildet worden waren, angelobt. Unter den zahlreichen Besuchern fanden sich Bundespolizeidirektor General Michael Takacs, Landtagspräsident Robert Hergovich und Bürgermeister Gerold Stagl.