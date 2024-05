Emotionsgeladene Politikrunde vor Schülern

Erhitzte Gemüter

Nach einer knackigen Aufwärmrunde konnten die Schülerinnen und Schüler dann per QR-Code darüber abstimmen, welche Themen zuerst zur Sprache kommen sollten. Die Mehrheit entschied sich für Migration und Asyl, dicht gefolgt von Klimawandel sowie die Rolle der EU in Sachen Friedenssicherung. Dabei konnten sich die verschiedenen Parteien in Stellung bringen. Es herrschten jedoch noch zivile Umgangsformen und bei manchen Gesprächspunkten sogar zumindest in groben Zügen Konsens über die großen Ziele. Davon war in der zweiten Diskussionsrunde nicht mehr viel übrig. Die Gemüter erhitzten sich zusehends, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, das mit Zwischenrufen reagierte. Vor allem bei FPÖ, SPÖ und Grüne wurde es zunehmend emotional und es kam zu einem teils heftigen Schlagabtausch. Unter anderem bezeichnete Waitz (Grüne) die FPÖ als „rechter als rechts“ . Vilimsky wiederum forderte den SPÖ Politiker dazu auf, dazu zu stehen, „dass ihr Obmann ein Marxist ist“.